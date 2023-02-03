В Хабаровске жители вышли на площадь после приговора присяжных Фургалу

В Хабаровске несколько человек вышли на площадь Ленина: они высказались против решения присяжных, которые признали виновным и не заслуживающим снисхождения экс-губернатора Сергея Фургала, пишет «7*7»‎.

«Я сегодня полдня проплакала. Мы не надеялись на справедливость, но хотя бы какая-то надежда была, что один из присяжных честный человек», — сказала одна из активисток.

Еще одному хабаровчанину, Зигмунду Худякову, полиция, по информации SOTA, вынесла предостережение. Всего на акциях в поддержку Фургала его задерживали 35 раз, вчера он вышел с плакатом «Свободу России»‎.

Сергея Фургала задержали летом 2020 года. Его обвинили в организации заказных убийств, создании ОПГ. Жители края выходили на массовые акции в его поддержку и против путинской политики, небольшие выступления продолжаются до сих пор.