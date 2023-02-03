В Архангельской области прошел обыск у депутата по делу о «дискредитации армии»‎

«ОВД-Инфо»* сообщает, что в Архангельской области возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации армии» (ст.280.3 УК РФ) против муниципального депутата Котласа Анатолия Арсеева. Сегодня утром у него прошел обыск.
Силовики считают, что «дискредитировали армию» комментарии Арсеева в соцсетях.
Ранее депутата оштрафовали за «дискредитацию» на 30 тыс. рублей из-за комментариев во «ВКонтакте» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Во время съемки мобилизованных в сентябре Арсеева задерживали — тогда это также посчитали «дискредитацией» и угрожали уголовным делом.
*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».