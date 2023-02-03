«Новая газета. Европа»‎: приграничные регионы России попадали под обстрел 350 раз

«Новая газета. Европа»‎ выяснила, что российские приграничные регионы обстреливались с начала боев в Украине 350 раз, пострадали 168 мирных жителей. Разрушения были в тысяче жилых домов, школ, инфраструктурных объектов.

Российские ПВО отражают около 20% атак. Число обстрелов с прошлого года выросло в 10 раз. Теперь в среднем региональные власти сообщают об обстрелах 1,5 раза в сутки. Больше всего страдает Белгородская область. Здесь атаки пришлись на 50 населенных пунктов.

США планируют поставить Украине ракеты большей дальности: в 150 километров против 70 километров, которые поставляют сейчас. Власти Киева говорили также, что готов новый ударный беспилотник дальностью полета до тысячи километров.

Путин говорил на днях, что задача Минобороны — не допускать обстрелов приграничных регионов. Зампред правительства Марат Хуснуллин предложил переселить жителей Брянской, Курской и Белгородской областей, но на это нужно 9,4 млрд рублей.