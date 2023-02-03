Депутаты Крыма приняли постановление о национализации украинского имущества

Депутаты Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и 12 украинских банков. Как пишет «Коммерсант»‎, в перечень попали около 500 объектов.

Под национализацию попали земельные участки, офисные помещения, гостиницы, склады, магазины. Изъяли спорткомплекс футбольного клуба «Динамо-Киев», международный детский медцентр «Чайка» в Евпатории, имущество пансионата «Прибрежный» в Ялте. В госсобственность перешли активы банков «Форум», «Финансы и кредит», Укрсиббанка, Имэксбанка, Пиреус банка МКБ, Экспресс-банка, Укрсоцбанка, Государственного экспортно-импортного банка Украины, КБ «Надра», МТБ-банка, а также Проминвестбанка.

Изъяты активы бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, Арсения Яценюка.