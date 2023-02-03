ВВС и «Медиазона»‎*: в Украине погибли 13 030 российских военных

ВВС и «Медиазона»‎* продолжают изучать сообщения о гибели российских военных в Украине. На 3 февраля удалось установить имена 13 030 человек. За последние три месяца большая часть погибших — мобилизованные, добровольцы и заключенные. Среди погибших также 1665 офицеров, то есть почти 15%, в том числе четыре генерала и 54 полковника.

Исследователи ищут имена погибших в сообщениях властей, родных и на кладбищах Из-за этого, добавляют они, список погибших может быть вдвое меньше реальных потерь: о большом числе погибших не сообщают публично ни родные, ни власти. По их оценке и на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, погибших, раненых и пропавших без вести может быть около 117 тыс. человек.

За последнюю неделю появились сообщения о смерти 500 россиян в боях в Украине. Помимо мобилизованных, большую долю погибших составляют добровольцы и заключенные.

Всего известно о 924 погибших резервистах, 49 человек умерли еще в России в учебных частях. Среди них и погибшие мобилизованные из ПТУ в Макеевке: журналистам удалось установить имена 101 погибшего против официальных данных в 89 убитых. Среди установленных имен 99 были мобилизованы. Не могут найти родных 18 семей.

По общему числу потерь среди регионов лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Дагестан, Челябинская область, Бурятия. Из Москвы известно о 73 погибших.

Исследователи также отмечают, что на добровольцев, наемников ЧВК «Вагнер»‎ и мобилизованных приходится около 25% подтвержденных потерь.

Фото: ТАСС

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.