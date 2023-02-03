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#Новости

Суд разрешил Минфину США конфисковать около 5,4 млн долларов у Константина Малофеева

03.02.2023

Суд признал, что Малофеев нарушал введенные против него санкции

Суд южного округа Нью-Йорка разрешил Минюсту США конфисковать около 5,4 млн долларов, связанных с основателем канала «Царьград»‎ Константином Малофеевым. По информации Reuters, он нарушал введенные против него санкции. 

Малофеев попал в санкционные списки в 2014 году после аннексии Крыма, в апреле 2022 года санкции против него расширили. Деньги у него хранились на счету в Sunflower Bank, возможно их передадут Украине. Суд признал, что несмотря на ограничения Малофеев продолжал организовывать в Европе работу СМИ, имеющих прокремлевскую направленность.



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