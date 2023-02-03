Суд разрешил Минфину США конфисковать около 5,4 млн долларов у Константина Малофеева

Суд южного округа Нью-Йорка разрешил Минюсту США конфисковать около 5,4 млн долларов, связанных с основателем канала «Царьград»‎ Константином Малофеевым. По информации Reuters, он нарушал введенные против него санкции.

Малофеев попал в санкционные списки в 2014 году после аннексии Крыма, в апреле 2022 года санкции против него расширили. Деньги у него хранились на счету в Sunflower Bank, возможно их передадут Украине. Суд признал, что несмотря на ограничения Малофеев продолжал организовывать в Европе работу СМИ, имеющих прокремлевскую направленность.