В Энергодаре Запорожской области взорвали автомобиль

Председатель движения «Мы вместе с Россией»‎ Владимир Рогов рассказал о взрыве автомобиля в Энергодаре. Он назвал это терактом, погиб один человек.

Взрыв произошел около 7:50 утра. Взрывной волной выбило стекла в близлежащем доме до девятого этажа. Уничтожена еще одна стоявшая рядом машина. Пожар уже потушен, взрывотехники проверяют место на наличие других взрывных устройств. Личность погибшего Рогов не раскрыл, но по предварительным данным это сотрудник органов внутренних дел.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Он занят российскими силами с прошлого года. На других оккупированных территориях уже случались атаки на местных представителей «власти»‎.