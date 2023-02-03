Глава ЦРУ предлагал России 20% территории Украины

«Коммерсант»‎ со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung сообщил, что глава ЦРУ Уильям Бернс в январе предлагал России 20% территории Украины в обмен на прекращение боевых действий. Предложение отвергли и Москва, и Киев. Белый дом отвергает подобные переговоры.

Издание утверждает, что план подготовили по поручению президента США Джо Байдена. С ним Бернс тайно приезжал в Москву. Ранее The Washington Post также сообщала о тайном визите Бернса в Россию в середине января. После визита в Москву он побывал в Киеве.

Предложение отвергли обе стороны. Украина, потому что не хочет разделения своей территории. Россия — из-за уверенности в победе. После этого Байден и одобрил поставку Украине танков Abrams.

Представитель Совета нацбезопасности США Шон Дэветт сказал, что публикация «не точна». Киев и Москва никаких заявлений не делали.