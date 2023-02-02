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Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала присяжные признали виновным

02.02.2023

Ему вменили покушение на убийство

UPD:

Полностью приговор огласят 6 февраля. По данным SOTA, тогда суд назовет точные сроки, основанные на вердикте присяжных. Виновными признали также других фигурантов дела. Все они не заслуживают снисхождения, добавили присяжные. 

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Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала присяжные признали виновными в покушении на убийство, сообщила «Сибирь.Реалии»‎*.

Дело Фургала началось летом 2020 года. Его обвинили в покушении на убийство, создании ОПГ в начале 2000-х. 

Жители и сам экс-глава региона считают дело политическим. Его арест вызвал массовые протесты в Хабаровске летом 2020 года. Небольшие акции в его поддержку продолжаются до сих пор. 


*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎, 



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