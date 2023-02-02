«Досье»‎*: в немецкой разведке может быть еще один шпион, работавший на Россию

«Досье»‎* совместно с Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR рассказали подробности шпионского скандала в разведке Германии. Связь с первым арестованным сотрудником разведки подтвердил второй сообщник. Он же раскрыл еще одного шпиона в немецкой спецслужбе.

В январе в аэропорту Мюнхена задержали прилетевшего из США Артура Эллера. Он не работал в разведке, но участвовал в передаче сведений российский спецслужбе. Ранее был арестован руководитель одного из отделов BND — полковник Карстен Линке.

Эллер подтвердил работы с Линке. Он рассказал, что они познакомились на футбольном фестивале в Баварии в 2021 году. Линке дал понять, что работает на внешнюю разведку, а Эллер рассказал, что у него есть знакомый в российских спецслужбах.

О «кроте»‎ служба внешней разведки Германии узнала в октябре 2022 года. Подозрение пало на Линке, поскольку он требовал отчеты о России и Украине, которые не нужны были ему в работе. Линке арестовали, ему грозит пожизненное заключение.

Эллер родился в Волгоградской области. В конце 90-х он переехал в Германию и получил гражданство в 1999 году. От российского паспорта он отказался.

С 2009 по 2021 год Эллер служил в области IT в вооруженных силах Германии. После службы в Мюнхене он открыл фирму по торговле драгоценными камнями и металлами. Его партнеры из Сьерры-Леоне и Лагоса рассказали, что Эллер давно не выходит на связь.

Эллер часто бывал в США, ОАЭ, Армении, Грузии, Чехии, Швейцарии и других странах. Он также часто прилетал в Россию: останавливался в лучших отелях Москвы и Санкт-Петербурга, бывал в Сочи, Кирове, Нижнекамске. В Волгоградской области он гостил по одному-два дня. Но следствие пока не знает, с кем и зачем он встречался.

После начала боев в Украине он был в России не меньше шести раз. По версии следствия, он передал сведения российским спецслужбам в октябре и ноябре 2022 года. После этого интерес к нему от ФСБ снизился. Оплату за свою работу он получил как минимум один раз.

Из-за частых визитов в Россию им заинтересовалась ФБР. Его допросили, и Эллер во всем признался. Это и стало основанием для выдачи ордера на арест в Мюнхене.

Во время следствия Эллер также рассказал, что был уверен, что работал на немецкую разведку в рамках конспиративной миссии. На одном из допросов он рассказал еще об одном сотруднике немецкой внешней разведки, который участвовал в операции. Оплату за перевозку сведений он получал через коллегу — теперь его ищут.

Линке на допросах продолжает молчать.

*«Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.