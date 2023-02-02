Силовики пришли к активистам перед приездом Путина в Волгоград

Перед приездом Владимира Путина в Волгоград местных активистов «навестила»‎ полиция. По информации «Кавказ.Реалии»‎*, известно как минимум о пяти таких случаях. Никаких документов не составлялось: были только «профилактические беседы».

От силовиков активисты получили «предупреждения»‎, их просили «не совершать ошибок прошлого»‎ до конца путинского визита.

Евгений Кочегин, экс-руководитель Штаба Алексея Навального**, рассказал, что приходили к тем, кто предположительно состоит в антивоенном проекте «Дозор»‎ и к участникам антивоенных акций.

«Когда приходили к подросткам 16-17 лет, например, то убеждали родителей никуда их не выпускать и жестко следить. Мать одной девочки заставили даже подписать филькину грамоту о том, что она обязуется держать дочь под «домашним арестом»‎ до 3 февраля. Убеждали даже телефон забрать, чтобы оставить без связи с внешним миром, чтобы наверняка»‎, — рассказал Кочергин.

*«Кавказ.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

**Штабы Навального признаны в России «экстремистскими»‎ и запрещены.