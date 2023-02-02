Силовики пришли к активистам перед приездом Путина в Волгоград

Перед приездом Владимира Путина в Волгоград местных активистов «навестила» полиция. По информации «Кавказ.Реалии»*, известно как минимум о пяти таких случаях. Никаких документов не составлялось: были только «профилактические беседы».
От силовиков активисты получили «предупреждения», их просили «не совершать ошибок прошлого» до конца путинского визита.
Евгений Кочегин, экс-руководитель Штаба Алексея Навального**, рассказал, что приходили к тем, кто предположительно состоит в антивоенном проекте «Дозор» и к участникам антивоенных акций.
«Когда приходили к подросткам 16-17 лет, например, то убеждали родителей никуда их не выпускать и жестко следить. Мать одной девочки заставили даже подписать филькину грамоту о том, что она обязуется держать дочь под «домашним арестом» до 3 февраля. Убеждали даже телефон забрать, чтобы оставить без связи с внешним миром, чтобы наверняка», — рассказал Кочергин.
*«Кавказ.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».
**Штабы Навального признаны в России «экстремистскими» и запрещены.