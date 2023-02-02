Close

#Новости

Госдума предлагает отправлять военнослужащих на гауптвахту без суда

02.02.2023

Юристы говорят, что это противоречит Конституции

Депутаты Госдумы Андрей Картополов и Андрей Красов внесли пакет законов о наказаниях для военнослужащих во время мобилизации, военного положения и в военное время. Командование сможет без суда арестовывать солдат и отправлять их на гауптвахту. Юристы из «Военного омбудсмена»‎ считают, что это прямо противоречит Конституции. 

Вводимый «дисциплинарный арест»‎ на гауптвахте может длиться до 10 суток. За несколько грубых нарушений дисциплины арест можно назначить до 30 суток. Отправить в изоляцию военнослужащего можно за пьянство, уклонение от исполнения обязанностей. 

Заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению с 1993 года. Предлагаемые изменения прямо противоречат Конституции России и осложняют доступ к юридической помощи для военнослужащих. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.