Госдума предлагает отправлять военнослужащих на гауптвахту без суда

Депутаты Госдумы Андрей Картополов и Андрей Красов внесли пакет законов о наказаниях для военнослужащих во время мобилизации, военного положения и в военное время. Командование сможет без суда арестовывать солдат и отправлять их на гауптвахту. Юристы из «Военного омбудсмена» считают, что это прямо противоречит Конституции.
Вводимый «дисциплинарный арест» на гауптвахте может длиться до 10 суток. За несколько грубых нарушений дисциплины арест можно назначить до 30 суток. Отправить в изоляцию военнослужащего можно за пьянство, уклонение от исполнения обязанностей.
Заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению с 1993 года. Предлагаемые изменения прямо противоречат Конституции России и осложняют доступ к юридической помощи для военнослужащих.