Госдума предлагает отправлять военнослужащих на гауптвахту без суда

Депутаты Госдумы Андрей Картополов и Андрей Красов внесли пакет законов о наказаниях для военнослужащих во время мобилизации, военного положения и в военное время. Командование сможет без суда арестовывать солдат и отправлять их на гауптвахту. Юристы из «Военного омбудсмена»‎ считают, что это прямо противоречит Конституции.

Вводимый «дисциплинарный арест»‎ на гауптвахте может длиться до 10 суток. За несколько грубых нарушений дисциплины арест можно назначить до 30 суток. Отправить в изоляцию военнослужащего можно за пьянство, уклонение от исполнения обязанностей.

Заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению с 1993 года. Предлагаемые изменения прямо противоречат Конституции России и осложняют доступ к юридической помощи для военнослужащих.