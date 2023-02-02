Сторонники Навального* опубликовали расследование о заграничной недвижимости трех единороссов

Сторонники Алексея Навального* опубликовали расследование о заграничной недвижимости единороссов, которые призывают искать врагов и предателей России. «Чем громче единоросс кричит о патриотизме и загнивающем Западе, тем больше он ворует и прячет свои деньги на этом самом загнивающем Западе»‎, — уверены расследователи.

В Черногории они нашли виллу «Калифорния»‎ стоимостью 300 тыс. евро. Она принадлежит депутату Госдумы, одному из идеологов партии «Единая Россия»‎, постоянному гостю передач Владимира Соловьева Олегу Морозову. Сейчас он активно предлагает бомбить Киев, западных политиков выкрадывать и привозить в Россию на суд, а уехавшим россиянам выдавать статус «нежелательных»‎. Сама вилла оформлена на его сестру.

Единоросс Олег Матвейчев призвал давить оппозицию танками, а НАТО называл опухолью планеты. Он же на территории страны НАТО в Испании, в Барселоне, отмечал свадьбу дочери. Его дочь при этом живет в Швейцарии. Дочери он платит зарплату из собственного фонда, который занимается предвыборными проектами «Единой России»‎.

Политолог Константин Костин сколотил состояние на борьбе с Алексеем Навальным*. За проекты по дискредитации оппозиции, выдумке акций против политика, о «разочаровавшихся жертвователях»‎ (из-за этого Навальный получил 9 лет колонии) он получил сотни миллионов рублей. Он владеет недвижимостью в Италии, в Тоскане. Его вилла площадью почти 2 гектара записана на его жену Ольгу Костину.

Костина также была доверенным лицом Путина на выборах президента, в том числе на последних, 2018 года. Костина купила в октябре 2022 года неподалеку автостоянку за 37 тыс. евро. Общая стоимость владений семьи Костиных расследователи оценили в 1 млн евро.

«А знаете, что еще их объединяет? Что несмотря на то, что против двух из трех наших героев введены европейские санкции, это никак не повлияло на их европейскую жизнь… Мы отправили юридические документы властям Италии, Швейцарии и Черногории. Мы требуем включить Морозова, Матвейчева и Костина во все санкционные списки, в которые они еще не включены»‎, — заключили расследователи.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.