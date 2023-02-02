Baza: Илью Азара проверяют по статье о «фейках»‎ про армию

Baza сообщила, что 1 февраля в следственном управлении по ЦАО начали проверку в отношении журналиста Ильи Азара по делу о «фейках» об армии. Проверку проводят из-за его поста в Facebook* о 100 днях с начала «спецоперации»‎.

Пост был опубликован 3 июня. В нем журналист критически высказался о действиях российских войск.

Ранее журналиста уже штрафовали по статье о дискредитации армии РФ (ч.2 ст. 20.3.3): он писал о гибели ребенка в Одессе и бомбардировке Харькова. Повторное нарушение может привести к уголовному делу.

«После двух административок за «дискредитацию» армии РФ из-за двух весенних постов в фейсбуке, уголовка за летние посты была делом времени. Да и вообще быть (за границей) без уголовного дела (или хотя бы статуса иноагента) сейчас просто стыдно. Только вот тяжело смириться с тем, что возвращение домой становится все более фантастическим вариантом»‎, — прокомментировал новость Азар.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в РФ «экстремистской»‎.