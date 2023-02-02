ЕС готовится к принятию десятого пакета санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовится к принятию десятого пакета санкций в отношении России. Она отметила, что в Европе продолжают работать «Роснефть»‎ и «Лукойл»‎. Дмитрий Медведев уже высказался о неэффективности санкций.

Урсула фон дер Ляйен сейчас с делегацией евродепутатов находится в Киеве. Десятый пакет санкций против России планируют принять к годовщине начала боев в Украине 24 февраля.

«Мы с нашими партнерами по G7 введем ценовой предел на российские нефтепродукты, и к 24 февраля, ровно через год после начала вторжения, мы нацелены ввести в действие десятый пакет санкций», — цитирует Ляйен «Коммерсант»‎.

Она также положительно оценила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским борьбу Украины против коррупции — на прошлой неделе произошло несколько громких отставок.

Дмитрий Медведев прокомментировал возможные санкции в своей привычной манере.

«Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие — азиатскими марками»‎, — уверен Медведев.

Он добавил, что работает параллельный импорт, «от которого мы получаем те же самые западные бренды, а их владельцы — ничего»‎.

«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций»‎, — предложил Медведев.