Самолет Путина приземлился в Волгограде

Самолет Владимира Путина приземлился в Волгограде, пишет V1. Он планирует участвовать в праздновании 80-летия Сталинградской битвы. В городе накануне открыли памятник Сталину, а сегодня на параде полицейские прошли в форме НКВД.

Он поучаствует в возложении венков к Вечному огню в Зале воинской славы музея-заповедника «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане, выступит на торжественном концерте и встретится с молодежью.

Парад он пропустил. Как писала «Сирена»‎, на параде полиция прошла в колонне в форме НКВД. Губернатора Андрея Бочарова не было: вероятно, он на карантине перед встречей с Путиным.

К приезду президента по всему городу перекрывали улицы, а в центре установили рамки металлоискателей — через них жители должны будут попадать на праздничные мероприятия. Музей-панорама «Сталинградская битва» превратился в режимный объект, сказала полиция туристам. В городе также пропадал интернет. Разрушающиеся здания затянули баннерами, а бездомных собак с улиц убрали.



