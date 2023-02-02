Лавров: Запад превращает Молдову в следующую Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Молдову следующим после Украины «антироссийским центром»‎, который готовит Запад. В министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы назвали его слова угрожающими.

Как передает ВВС, Лавров аргументировал свое высказывание тем, что президент Майя Санду «рвется в НАТО»‎, у нее румынское гражданство и она «мечтает объединить Молдову с Румынией»‎. Лавров считает, что под руководством Запада Молдова проводит враждебную России политику и готова «на все в угоду Западу»‎.

Он высказался и по поводу других стран бывшего СССР. В Центральной Азии, по его словам, антироссийская риторика не находит отклика, а Грузия заинтересована в дружбе с Россией.

В Молдове оценили его слова как угрожающую риторику. Лавров не в первый раз говорил о стране как о «следующей», после Украины. В МИДЕИ сказали, что вступать в альянсы — путь, одобренный гражданами страны.

«Мы категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, которые не соответствуют истине и являются частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. Мы будем признательны всем странам мира, в том числе и Российской Федерации, за уважение к решению нашего народа. Республика Молдова четко выбрала свое будущее, и это будущее — часть свободного мира»‎, — заявил представитель МИДЕИ Даниел Водэ.