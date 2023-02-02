Назначение сына министра финансов на должность в «Аэрофлот»‎ совпало с выделением субсидий перевозчику

РБК сообщила о назначении главой нового департамента регионального развития в «Аэрофлоте»‎ сына министра финансов Алексея Силуанова. По данным Baza, это совпало с выделением субсидий от Минфина в 11,6 млрд рублей на поддержку внутренних рейсов.



Алексей Силуанов вступил в должность 9 января, сотрудников об этом уведомили в рассылке от 31 января. Новый департамент, которым руководит сын министра финансов, нужен для развития региональных перевозок.

В прошлом году Силуанова-младшего допрашивали по делу о мошенничестве против топ-менеджера «Аэрофлота»‎ Михаила Минаева. Уголовное дело возбудили из-за покупки 11 Airbus A350 за 2,9 млрд долларов. Цену контракта назвали завышенной, Минаев арестован.