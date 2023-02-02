«Можем объяснить»‎: Навального* подвергают пяти видам пыток

Правозащитники посчитали, что Алексея Навального* подвергают пяти видам пыток, пишет «Можем объяснить»‎. Такие выводы правозащитники сделали из решений ЕСПЧ о других делах, где российских силовиков обвиняют в бесчеловечном обращении. Все пытки оппозиционера происходят с одобрения Владимира Путина.

Основатель Gulagu.Net Владимир Осечкин** сообщил, что у него есть данные из ИК-6, где заключен Навальный*. Пытки к нему применяют таким образом, чтобы не оставить следов.

«Его более 5 месяцев прессуют. С каждым месяцем все более невыносимо. Такого пристального контроля я не встречал за все 11 лет работы. Ни к одному вору в законе не применялось такого психологического давления», — сказал Осечкин**.

Глава юридического департамента фонда «Русь сидящая»** Ольга Подоплелова на основании практики ЕСПЧ выделила пять видов пыток:

постоянное помещение в ШИЗО

отказ в медицинской помощи

намеренное заражение

пытки светом

лишение сна.

По словам Осечкина**, пытки координирует центральный аппарат ФСИН и ФСБ. Отчеты о состоянии Алексея Навального передают лично Путину.





*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎

**Владимира Осечкина и «Русь сидящую»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.



