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#Новости

«Можем объяснить»‎: Навального* подвергают пяти видам пыток

02.02.2023

Администрация колонии действует с одобрения Путина


Правозащитники посчитали, что Алексея Навального* подвергают пяти видам пыток, пишет «Можем объяснить»‎. Такие выводы правозащитники сделали из решений ЕСПЧ о других делах, где российских силовиков обвиняют в бесчеловечном обращении. Все пытки оппозиционера происходят с одобрения Владимира Путина. 

Основатель Gulagu.Net Владимир Осечкин** сообщил, что у него есть данные из ИК-6, где заключен Навальный*. Пытки к нему применяют таким образом, чтобы не оставить следов. 

«Его более 5 месяцев прессуют. С каждым месяцем все более невыносимо. Такого пристального контроля я не встречал за все 11 лет работы. Ни к одному вору в законе не применялось такого психологического давления», — сказал Осечкин**. 

Глава юридического департамента фонда «Русь сидящая»** Ольга Подоплелова на основании практики ЕСПЧ выделила пять видов пыток:

  • постоянное помещение в ШИЗО

  • отказ в медицинской помощи

  • намеренное заражение

  • пытки светом

  • лишение сна.

По словам Осечкина**, пытки координирует центральный аппарат ФСИН и ФСБ. Отчеты о состоянии Алексея Навального передают лично Путину. 


*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎

**Владимира Осечкина и «Русь сидящую»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 


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