Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель приехали в Киев

В Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Вместе с ними готовиться к саммиту ЕС–Украина, который пройдет 3 февраля, прибыли 14 дипломатов ЕС.



«Приятно вернуться в Киев, в мой четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества»‎, — написала в Twitter глава ЕК.

Как сообщил «Коммерсант»‎, сначала пройдет совещание с правительством Украины. Завтра должен состояться 24-й саммит Украина–ЕС, но впервые Украина будет участвовать в нем как кандидат на вступление в ЕС.

DW* пишет, что у Киева большие ожидания от этой встречи, но пока неясно, какие положения отразятся в итоговой резолюции. Украина рассчитывает, что будет объявлено о предпереговорах о членстве в ЕС: вступить в союз страна планирует за два года. В сфере экономики Киев планирует продлить приостановку уплаты таможенных пошлин для украинского экспорта и ввести «промышленный безвиз»‎. В Киеве также ожидают обсуждения военной помощи и появления положения о создании спецтрибунала для судебного преследования высшего руководства России.





*DW Минюст России считает «иностранным агентом».‎