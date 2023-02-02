Дело о «фейках»‎ против журналиста Андрея Солдатова вернули на доследование

«Сетевые свободы»‎ сообщили, что Генпрокуратура не стала передавать в суд дело о «фейках»‎ про армию против журналиста Андрея Солдатова (ч.2 ст.207.3 УК РФ). Материалы вернули на доследование.

Уголовное дело возбудили в марте. Поводом стало интервью журналиста в программе на YouTube-канале «Популярная политика». Ложными сведениями силовики посчитали высказывание журналиста о том, что Росгвардия участвует в боевых действиях, но не способна воевать наравне с вооруженными силами.

Проверка также проводилась по экстремистской статье (ч.1 ст.282 УК РФ) и о «клевете»‎ (ст.128.1 УК РФ). Признаков таких преступлений не обнаружилось: в возбуждении дела следователь отказал.

Солдатова объявили в розыск в июне, после этого стало известно, что его подозревают в распространении «фейков»‎. В декабре Интерпол отказал в экстрадиции журналиста в Россию, потому что считает обвинения политическими.







