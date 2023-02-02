Вымарывать имя Бориса Акунина* с афиш требует прокуратура

Борис Акунин* сообщил в своем Telegram, что прокуратура требует от театров снимать его имя с афиш.

«Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль. Конечно, снимайте, отвечаю. Эти безымянные афиши и программки — отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи. Ну и лестно, конечно, превращаться в того, чье имя называть нельзя, лорда You-Know-Who»‎, — рассказал писатель.

Гонения на деятелей культуры, которые выступили с антивоенными высказываниями, начались еще прошлой весной. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предлагала на законодательном уровне запретить продавать в книжных магазинах произведения Акунина*, Глуховского*, Парфенова и Быкова*. Пока тотального запрета нет, но книги «иностранных агентов»‎ издатели должны запаковывать в непрозрачную пленку и ставить ценз 18+.

Среди последних дел против театральных деятелей стало преследование Александра Кулябина, экс-руководителя «Красного факела»‎ в Новосибирске. Его сын Тимофей несколько лет был главным режиссером театра, но после начала боев в Украине высказался против и уехал из России. Его спектакли начали отменять по всей стране, а на отца, оставшегося в России, возбудили уголовное дело о «растрате»‎.





*Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского и Дмитрия Быкова Минюст России считает «иностранными агентами»‎.