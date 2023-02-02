МИД КНДР заявил, что конфронтация с США подошла к «крайне опасной черте»‎

МИД КНДР заявил, что ситуация на Корейском полуострове подошла к «крайне опасной черте»‎ из-за конфронтации с США. Северная Корея при этом не заинтересована в диалоге, пока Вашингтон «преследует враждебную политику и линию на конфронтацию»‎. Поводом к заявлению стали запланированные в феврале военные учения Южной Кореи и США.

В очередной раз северокорейский МИД обвинил США в демонизации режима Ким Чен Ына, вбросах. Дезинформацией в предыдущий раз назвали поставки оружия России. Вместе с союзниками именно Вашингтон «ведет кампанию по удушению КНДР во всех сферах, включая «права человека», санкции и военное дело»‎, считают в Пхеньяне.

По утверждению МИДа, США и Южная Корея во время учений будут имитировать применение ядерного оружия. В КНДР добавили, что на любые военные попытки США будут отвечать сверхмощными контрмерами на основе принципов «На ядерное оружие — ядерным оружием, на лобовое противоборство — лобовым противоборством!».

И если они на что-то не реагируют. Это не значит, что в КНДР не обращают на это внимание.

«КНДР не заинтересована в любом контакте и диалоге с США, пока они не будут преследовать враждебную политику и линию на конфронтацию»‎, — добавили в МИДе. — «Поскольку более опасным станет уровень угрозы США против нас, постольку прямо пропорционально этому более жестоким станет последующий ответ к США»‎.

Таким образом в Северной Корее планируют защищать мир и безопасность на Корейском полуострове.