«Вясна»‎: в Беларуси задержаны 58 человек, вернувшихся из-за границы

Правозащитный центр «Вясна»‎ сообщил, что за 2022 и начало 2023 года в Беларуси задержали за «экстремизм»‎ минимум 58 человек, которые вернулись в страну из-за границы. Некоторые из них поверили обещаниям силовиков о том, что преследований не будет, и воспользовались программой «Дорога домой»‎.

Из 58 человек десять осуждены к «домашней химии»‎, против семи возбуждены уголовные дела. Еще нескольких человек помещали в изолятор на сутки. Судили людей и по административным статьям.

Правозащитники также знают о случаях, когда у задержанных уничтожали документы для выезда за границу и даже паспорт.

«Дорогу домой»‎ все больше пропагандируют власти. По условиям программы после официального обращения и раскаяния преследований не будет. Но есть случаи, когда после использования этой схемы теперь вернувшимся грозит до 15 лет колонии.