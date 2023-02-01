Главные новости политики 1 февраля

На фронте
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Аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия заменила истощенных вагнеровцев на фронте. Войска РФ атакую Бахмут. По прогнозам экспертов, вагнеровцев могут полностью перебросить в Запорожскую область, чтобы захват Бахмута стал победой регулярной армии. Аналитики также отметили, что кульминация наступления сил ЧВК была 27 декабря. На бахмутском направлении российские силы достигли ограниченных территориальных успехов.
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Разведка Британии пишет, что российские силы до сих пор обстреливают Херсон. Но цели атаки неясны. Херсон остается наиболее часто обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. Скорее всего, командиры частично стремятся снизить боевой дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр.
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В Белгородской области обстреливали село Новостроевка. Пострадавших нет. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть незначительные разрушения в трех частных домовладениях. Снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего зафиксированы повреждения у хозпостроек и спецтехники.
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В Брянской области обстреливали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» «Новозыбков». В «Транснефти» сказали, что объект почти не использовался.
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Минобороны России сообщило об уничтожении двух моторных лодок десанта ВСУ в районе озера Круглик на Херсонском направлении.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова о выплатах военным за захваченные и уничтоженные танки Leopard и Abrams. По мнению Пескова, с «поощрительными мерами», военные «будут жечь» танки. Как пишет РБК, Осипов пообещал по 3 млн рублей за захват и по 1 млн рублей за уничтожение немецкого Leopard любой модификации и по 1,5 млн и 500 тыс. за захват и уничтожение американского Abrams. По 500 тыс. рублей и 300 тыс. рублей обещают платить за участие в захвате.
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Минобороны должно не допускать обстрелы российских приграничных регионов, считает Владимир Путин. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил расселить жителей Белгородской, Курской и Брянской областей, но на это нужно 9,4 млрд рублей.
Репрессии
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Журналиста Александра Невзорова* приговорили к 8 годам колонии за «фейки» об армии. Журналист находится не в России, приговор могут привести в силу после его экстрадиции. Возвращаться в страну Невзоров не намерен.
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У Алексея Навального** после «лечения» в ШИЗО появились осложнения. У него резкие боли в желудке. Причина может быть в огромных дозах антибиотиков, которые давали политику.
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В Санкт-Петербурге силовики изъяли плакаты Елены Осиповой — 77-летней художницы, которая выходит на пикеты много лет. Она собрала свои плакаты в пацифистскую выставку, которая должна была работать в офисе «яблока» до 24 февраля.
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Суд согласился вызвать в качестве свидетелей министра иностранных дел Сергея Иванова, представителя Минобороны Игоря Конашенкова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензю. Защита настаивала, что они должны выступить в суде, раз на их словах основывается обвинение.
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В словах депутата гордумы Новосибирска Хельги Пироговой лингвистическая экспертиза не нашла «дискредитации армии».
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Репрессии добрались и до казахстанских изданий: во Владимире военная прокуратура вызвала в суд Arbat.media. Чиновникам не понравилась статья журналистов об успехе украинского контрнаступления.
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Генпрокуратура признала «нежелательным» «Форум свободной России». В ведомстве посчитали, что он «представляет угрозу конституционному строю и безопасности» страны.
В России
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Сенатор Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках. Необходимость она объяснила тем, что нужно быстрее осваивать федеральные средства, а те, «кто воровал, они и в рамках 44 ФЗ находят пути».
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Евгений Пригожин предлагает запретить депутатам и чиновникам заграничный отдых во время СВО.
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Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 22 февраля. Об этом рассказали сразу два источника. Ранее агентства назвали дату 20 или 21 февраля.
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В России под санкциями оказались 9,8 тыс. компаний — это с учетом аффилированных юрлиц.
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Добыча нефти в России может сократиться на 1 млн баррелей в сутки,прогнозирует Международное энергетическое агентство.
В мире
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DW* сообщила, что в Киев приехали президент Австрии Александр Ван дер Беллен и вице-председатель бундестага Катрин Гёринг-Эккардт. Вице-председатель бундестага сказал, что украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу.
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США обвинили Россию в нарушении договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ). По информации Reuters, Москва отказалась разрешить инспекцию на своей территории. Посол России в США Анатолий Антонов сказал, что это «очередная порция необоснованных претензий», Россия исполняет все положения договора, а все проблемы из-за США.
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что ему предлагали быть посредником в переговорах Украины и России. Но тогда бои только начались, а у него не было нынешней должности. Сейчас он мог бы стать таким посредником, рассказал он CNN.
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Казахстан может закрыть в России торговое представительство.
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Минфин США расширил санкции против России. Санкционный список пополнили 10 физлиц и 12 компаний из Болгарии, Израиля, Латвии, Сингапура и Кипра. Их связывают с Москвой и предполагают, что они помогают обходить ранее введенные ограничения.
*Александра Неворова и DW Минюст России считает «иноагентами».
**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».