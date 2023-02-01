Главные новости политики 1 февраля

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия заменила истощенных вагнеровцев на фронте. Войска РФ атакую Бахмут. По прогнозам экспертов, вагнеровцев могут полностью перебросить в Запорожскую область, чтобы захват Бахмута стал победой регулярной армии. Аналитики также отметили, что кульминация наступления сил ЧВК была 27 декабря. На бахмутском направлении российские силы достигли ограниченных территориальных успехов.

Разведка Британии пишет, что российские силы до сих пор обстреливают Херсон. Но цели атаки неясны. Херсон остается наиболее часто обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. Скорее всего, командиры частично стремятся снизить боевой дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр.

В Белгородской области обстреливали село Новостроевка. Пострадавших нет. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть незначительные разрушения в трех частных домовладениях. Снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего зафиксированы повреждения у хозпостроек и спецтехники.

В Брянской области обстреливали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» «Новозыбков». В «Транснефти»‎ сказали, что объект почти не использовался.

Минобороны России сообщило об уничтожении двух моторных лодок десанта ВСУ в районе озера Круглик на Херсонском направлении.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова о выплатах военным за захваченные и уничтоженные танки Leopard и Abrams. По мнению Пескова, с «поощрительными мерами»‎, военные «будут жечь»‎ танки. Как пишет РБК, Осипов пообещал по 3 млн рублей за захват и по 1 млн рублей за уничтожение немецкого Leopard любой модификации и по 1,5 млн и 500 тыс. за захват и уничтожение американского Abrams. По 500 тыс. рублей и 300 тыс. рублей обещают платить за участие в захвате.