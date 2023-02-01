Путин: задача Минобороны — не допускать обстрелов приграничных регионов

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей Минобороны не допускать обстрелы со стороны Украины. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил расселить жителей Белгородской, Курской и Брянской областей, но на это нужно 9,4 млрд рублей.

Путин сказал, что нужно «ликвидировать саму возможность обстрелов»‎. И тем, кто лишился жилья или оно разрушено, нужно возмещать потери. Решения о компенсациях не должны «буксовать»‎. Путин также заявил, что на «присоединенных»‎ украинских регионах: в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях — будет действовать льготная 2% ипотека.

«Можем объяснить»‎ обратили внимание, что информацию о бомбоубежищах перестала быть секретной. Жителям Иваново разослали информацию о том, где находятся укрытия. Также жителям раздали рекомендации, как укрепить подвалы многоквартирных домов. Указатели на убежища начали появляться в Нижнем Тагиле, Воронеже, Ростове и Волгограде. Но люди жалуются, что большинство из них заняты офисами или просто закрыты.