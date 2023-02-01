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#Новости

Путин: задача Минобороны — не допускать обстрелов приграничных регионов

01.02.2023

Хуснуллин предложил переселить людей, но на это нужно 9,4 млрд рублей

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей Минобороны не допускать обстрелы со стороны Украины. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил расселить жителей Белгородской, Курской и Брянской областей, но на это нужно 9,4 млрд рублей. 

Путин сказал, что нужно «ликвидировать саму возможность обстрелов»‎. И тем, кто лишился жилья или оно разрушено, нужно возмещать потери. Решения о компенсациях не должны «буксовать»‎. Путин также заявил, что на «присоединенных»‎ украинских регионах: в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях — будет действовать льготная 2% ипотека.   

«Можем объяснить»‎ обратили внимание, что информацию о бомбоубежищах перестала быть секретной. Жителям Иваново разослали информацию о том, где находятся укрытия. Также жителям раздали рекомендации, как укрепить подвалы многоквартирных домов. Указатели на убежища начали появляться в Нижнем Тагиле, Воронеже, Ростове и Волгограде. Но люди жалуются, что большинство из них заняты офисами или просто закрыты. 







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