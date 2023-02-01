«Верстка»‎: послание Путина Федеральному собранию состоится 22 февраля

«Верстка»‎ сообщила, что Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 22 февраля. Об этом рассказали сразу два источника. Ранее агентства назвали дату 20 или 21 февраля.

Пока эту дату назначили неофициально, предупредили парламентариев. Приглашения пока никто не получил. Среди возможных вариантов также рассматривали 24 февраля, но от этого отказались.

В прошлом году, несмотря на конституционную обязанность, послание Путина отменили. СМИ писали, что ему нечего предложить людям. Сообщалось также, что президент сам отменил свое выступление, поскольку ФСБ не смогло исключить возможные атаки ВСУ по объектам в России.