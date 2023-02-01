Судья согласилась вызвать Лаврова и Конашенкова в суд над автором Telegram-канала «Протестный МГУ»‎

Тимирязевский суд Москвы продлил на три месяца содержание под стражей для автора Telegram-канала «Протестный МГУ»‎ Дмитрия Иванова. Его обвиняют в распространении «фейков» об армии.

Судья не стала приобщать к делу доклады ООН и Amnesty International, но согласилась выдать ордера на вызов в качестве свидетелей министра иностранных дел Сергея Иванова, представителя Минобороны Игоря Конашенкова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензю.

Суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове чиновников, если будет обеспечена их явка. Прокурор не против оказать содействие.

На допросе Иванова суд выяснял, как он проверяет информацию, доверяет ли президенту и министру иностранных дел. Иванов сказал, что не доверяет, и поэтому находится здесь.

Защита также ходатайствовала о приобщении к делу материалов ООН и Amnesty International о военных преступлениях российской армии. Прокурор выступила против, потому что автор доклада «лицо, [которое] свидетелем не являлось и в суде не выступало».

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