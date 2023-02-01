CNN: Нетаньяху готов стать посредником на переговорах Украины и России

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал в интервью CNN о том, что он готов рассмотреть предложение о посредничестве в переговорах Украины и России. Он также объяснил удары по Сирии, но не подтвердил атаку в Иране.

Нетаньяху добавил, что получал такое предложение раньше, в начале боев в Украине. Но тогда он отказался: у него не было нынешнего статуса и он просто был оппозиционным политиком. ​​Нетаньяху также сказал, что поставка Киеву ПВО «Железный купол»‎ возможна, но обсуждать подробности он отказался. Ранее Израиль выступал против передачи ПВО.

Нетаньяху сохраняет отношения с Россией, с Владимиром Путиным он долгие годы был в хороших отношениях. Такая двойственность отношений была предметом разногласий среди союзников США. Официально Израиль осудил российскую «спецоперацию»‎ и регулярно отправляет помощь Украине, но не военную.

Израиль также не хочет «расстраивать»‎ Россию, когда израильские ВВС стремятся поразить цели за границей в Сирии. Эти удары Нетаньяху объяснил попытками сорвать поставки Ираном высокоточных ракет «Хезболле»‎. Так, по мнению Нетаньяху, он «принимает меры против определенных разработок вооружений» в Иране.

При этом он отказался подтвердить или опровергнуть, стоит ли Израиль за атаками беспилотников на военный завод в центральном иранском городе Исфахан в минувшие выходные.

«Я никогда не говорю о конкретных операциях… и каждый раз, когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, обвиняют или возлагают на Израиль ответственность — иногда мы, иногда нет», — ушел от ответа Нетаньяху.