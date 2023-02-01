В Брянской области обстреливали нефтепровод «Дружба»‎

В Брянской области обстреливали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» «Новозыбков»‎. Станцию почти не используют, заявили в «Транснефти»‎.

По информации Mash, ВСУ ударили «Точкой-У»‎ по нефтепроводу. Станция некоторое время была обесточена, на месте происшествия зафиксировали воронку в 20 метров. Издание утверждает, что через НПС проходит больше 33 млн тонн нефти в Европу. Пострадавших не было.

Представитель «Транснефти»‎ Игорь Демин сказал, что НПС почти не используют. Произошедшее было вчера вечером.

«Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе «Дружба» в разовом режиме. Последний раз НПС включалась на несколько часов, и это было в прошлом году. В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады. Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме»‎, — сказал он.