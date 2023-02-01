В Москве задержали отца и брата лишенного гражданства активиста Аршака Макичяна

«Первый отдел»‎ сообщил, что после заседания Мособлсуда задержали отца и брата активиста Fridays for Future, основанного Гретой Тунберг, Аршака Макичяна. В суде активист пытался обжаловать решение о лишении его гражданства, но решение оставили без изменения.

Макичян 27 из 28 лет жил в Москве, но паспорт получил в 2004 году. Власти считают, что он предоставил недостоверные сведения о себе. Сам активист считает, что поводом для лишения его гражданства стала антивоенная позиция и активизм.

Отца активиста задержали на выходе из суда. Силовики решили, что его паспорт фальшивый, а фото в нем — наклейка. Брата задержали, хотя он не был на суде. Что ему вменяют, пока неизвестно. Отец и брат активиста находятся в одном отделении, к ним выехали защитники.