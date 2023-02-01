Пригожин просит запретить заграничные поездки чиновникам

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала письмо создателя ЧВК «Вагнер»‎ к председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву. Он просит запретить чиновникам и депутатам заграничный отдых на время «спецоперации»‎.

Он указал, что чиновники и депутаты уезжают на отдых, «как будто ничего не происходит», а часть из них открыто находится на территории «недружественных стран». Это наносит ущерб безопасности страны из-за возможностей иностранных разведок, добавил глава наемников. Пригожин также предлагает ввести закон об ответственности за «аморальное поведение, в том числе близких родственников, выраженное в показных тратах и злоупотреблении предметами роскоши»‎.

С депутатами разных уровней произошло несколько скандалов из-за заграничных поездок. Мандат сложил курский депутат Максим Иванов после новогоднего отдыха в Мексике: секретарь генсовета «Единой России»‎ Андрей Турчак угрожал ему «кувалдой Вагнера»‎. К дочери министра обороны Ксении Шойгу, которая отдыхала в Дубае, претензий не возникало.