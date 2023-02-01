У Алексея Навального* начались осложнения и боли в желудке

Адвокат Алексея Навального* Вадим Кобзев сообщил, что у политика начались осложнения и резкие боли в желудке. Его «лечили»‎ огромными дозами антибиотиков.

«ФСИН продолжает свое беззаконие и прямо работает на подрыв здоровья Навального. После того как они его фактически умышленно заразили какой-то ОРВИ, они не передавали ему лекарства, а «лечили» огромными дозами противопоказанных в таком случае антибиотиков. В результате Навальный* получил какое-то осложнение, у него резкие боли в желудке, он потерял 7 кг веса. Сегодня он должен был выйти из ШИЗО, и мы все надеялись, что ему дадут хотя бы пару недель прийти в себя в отряде. Ну, насколько можно «отдохнуть» в отряде строгих условий. Но вчера Навальному* объявили, что его переводят в ПКТ (помещение камерного типа) на максимально возможный срок — полгода. Эти действия нельзя расценивать иначе, как открытую стратегию уничтожать здоровье Навального* всеми силами и средствами. Очевидно, что такого уровня демонстративное беззаконие колония не рискнула бы предпринять без указания из Москвы»‎, — написал Кобзев.

О болезни Алексея Навального* в ШИЗО стало известно в начале января. У него была высокая температура, проблемы с давлением, кашель. Ему пришлось несколько раз отменять судебные заседания из-за плохого самочувствия.

Адвокаты, депутаты и медики потребовали допустить к политику врачей, оказать ему медпомощь и не отправлять его в ШИЗО. Но на прошлое неделе его в 11-й раз отправили в штрафной изолятор. Сторонники Навального* опубликовали расследование о том, кто именно ответственен за отправку оппозиционера в ШИЗО.

Фото: Евгений Фельдман

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.