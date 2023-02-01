В Волгограде открыли памятник Сталину к приезду Путина

V1 сообщили, что в Волгограде открыли памятник Иосифу Сталину к приезду президента России Владимира Путина. Рядом с ним установили бюсты Георгия Жукова и Александра Василевского.

Памятники установили у музея-панорамы «Сталинградская битва». Бюсты выполнил скульптор Сергей Щербаков. Он сказал, что бюсты выполнили из бронзы,

«Всё было быстро, нужно было выполнить заказ в короткие сроки. Очень серьезная была работа, не до историй и метаний. Всё четко и определенно», — сказал Щербаков.

Ко встрече Путина в городе КАМАЗами перекрывают улицы, там, где планируются торжества, установлены рамки металлоискателей. По всему городу дежурит полиция.

Однако, по информации V1, не всем ветеранам вручили подарки. Некоторые не смогли доказать, что находились в Сталинграде 80 лет назад.