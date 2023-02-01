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#Новости

Казахстан может закрыть торговое представительство в России

01.02.2023

Постановление вынесли на публичные обсуждения

РБК сообщила, что в России могут ликвидировать торговое представительство Казахстана в России. С таким предложением выступил Минторг Казахстана, постановление направили на публичные обсуждения. 

Содержание поручения премьер-министра Казахстана, которое указано как основание для принятия документа, не раскрывается. На обсуждение отвели две недели. 

Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств приняли в 1992 году, Казахстан ратифицировал договор в 2012. Такие учреждения должны помогать экспортерам, прожигать товары и услуги двух стран, проводить информационно-аналитическую работу. 



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