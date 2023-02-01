Во Владимире рассмотрят иск военной прокуратуры к казахстанскому изданию

В Ленинский районный суд Владимира с иском к казахстанскому изданию Аrbat.media обратилась военная прокуратура и войсковая часть. Ведомство нашло среди материалов «ложные сведения о спецоперации»‎. Заседание состоится 17 февраля.

В «интересах неопределенного круга лиц»‎ 19 военная прокуратура армии РФ, войсковая часть 56680 требуют ограничить Arbat.media. Им не понравился материал об успехах украинского контрнаступления в Харьковской области, выпущенный осенью 2022 года: «Российские оккупанты терпят поражение в Харьковской области, но не хотят этого признавать»‎. В ноябре Роскомнадзор требовал удалить статью с сайта.

«Конечно, Роскомнадзор может ограничить присутствие нашего медийного ресурса на территории РФ, но что вы в итоге получите — минус одно СМИ, которое ни в коем случае не распространяет фейки, и, значит, ваши граждане будут получать меньшую картину, событий, происходящих в мире. Раскачивая подобным образом маятник, когда Роскомнадзор запрещает распространение казахстанских СМИ на территории России, тогда, наверное, и в Казахстане у нас появляется право запрещать деятельность целого ряда государственных [российских] СМИ, причем, больших телеканалов», — сказал владелец Arbat.media Арманжан Байтасов.

Он также напомнил об оскорбительных высказываниях российских пропагандистов и политиков.