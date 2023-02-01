The Guardian: три российских олигарха задекларировали недвижимость в Великобритании

The Guardian сообщила, что в Великобритании трое российских бизнесменов попали в реестр иностранцев, владеющих недвижимостью. Все они под санкциями. Стоимость объектов составила около 35 млн фунтов.

Александр Фролов, миллиардер и соратник Романа Абрамовича, называется владельцем особняка в Вейбридже в Суррее и квартиры в Найтсбридже. Особняк он купил в 2008 году за 9,8 млн фунтов. Квартиру он приобрел через офшор на Британских Виргинских островах за 15,4 млн фунтов. Фролову принадлежит около 10% акций компании Evraz, в санкционный список он попал вместе с владельцами компании Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым.

В реестре обнаружили и недвижимость Игоря Шувалова, председателя ВЭБ.РФ. На него зарегистрированы две квартиры в Уайтхолл-Корт, Вестминстер, в нескольких метрах от Министерства обороны. Стоимость квартир оценивают в 11,4 млн фунтов, сделка состоялась в 2014 году. По слова представителя Шувалова, его недвижимость прозрачна и открыта для надзорных органов Британии и России.

Еще один объект — офисное здание в лондонском Сити — принадлежит Владимиру Потанину. Часть здания принадлежит ему через кипрское подразделение Норникеля. Представитель Потанина сказал, что эта недвижимость в долгосрочной аренде.