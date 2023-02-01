Генпрокуратура признала «нежелательным»‎ «Форум свободной России»‎. В ведомстве посчитали, что он «представляет угрозу конституционному строю и безопасности»‎ страны.

«Медиазона»‎* рассказала, что первый форум состоялся в 2016 году в Вильнюсе. Его создали Гарри Каспаров* и Иван Тютрин*. После начала боев в Украине прошли три антивоенные встречи.

В Госдуме предлагали признать «Форум»‎ нежелательным еще весной. Тогда Владимир Соловьев ошибочно приписал участникам форума создание карты дробления России. Ее автором был «Форум свободных народов пост-России», среди участников которого — экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев*.

*«Медиазону»‎, Гарри Каспарова, Ивана Тютрина и Илью Пономарева Минюст России считает «иностранными агентами»‎.