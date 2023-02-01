Лингвистическая экспертиза не нашла «дискредитацию армии»‎ в словах Хельги Пироговой

Депутат гордумы Новосибирска Хельга Пирогова опубликовала итоги лингвистических экспертиз. Эксперты не нашли в ее твите и интервью «Дождю»‎* признаки «дискредитации армии»‎.

«Для любого здравомыслящего человека результаты очевидны, дискредитации не нашли. А я припомню, что помимо выдавливания меня из страны эти дармоеды ещё приходили с обысками к моим родным, обнесли две квартиры, заявились домой и на дачу к родителям моего мужа. Это что получается, толпа оболтусов целый день носилась на раздолбанной газели по городу и за город просто так. Так им и надо, надеюсь, они страшно тогда задолбались»‎, — написала Пирогова.

Дело против депутата просил возбудить глава СК Александр Бастрыкин. После его вмешательства на возбуждение дела ушло около получаса. Следствие направило материалы на повторную экспертизу.

«Посмотрим, насколько податливые лингвисты попадутся во второй раз. Учитывая, что дело каталось в Москву — не удивлюсь, если как-то вывернутся, просто любопытно глянуть как»‎, — добавила депутат.

В своем твите Пирогова осудила то, что родные радуются выплатам от государства за погибших сыновей и мужей. После угроз летом она покинула Россию.

*«Дождь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.