Матвиенко предложила мораторий на закон о госзакупках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках. Это, по ее словам, позволило бы быстрее осваивать средства.

Спикер предложила не цепляться «за какие-то догмы»‎ и ввести мораторий «с учетом новой реальности»‎. Контроля это не отменяет, добавила она, но нельзя останавливать «всю машину освоения федеральных средств»‎ из-за теоретических подозрений.

«Те, кто воровал, как говорится, кто нечистоплотно себя вел, кто отдавал подряды своим карманным компаниям, они и в рамках 44 закона находят пути. А добросовестные компании и подрядчики страдают», — аргументировала Матвиенко.

По ее словам, более быстрое освоение средств поможет регионам. Бюджет принимают 1 декабря, а строительство начинают только к лету, потому что полгода идут конкурсы. Северным регионам это неудобно из-за короткого строительного сезона.

«Бюджет принимаем к 1 декабря, а выделенные деньги осваивают с июля. Что, опять класть асфальт в дождь, а стройку вести в морозы?»‎ — цитирует ее РИА Новости.

Предложения по мораторию в течение недели должен подготовить вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.