США обвинили Россию в нарушении договора о сокращении наступательных вооружений

Во вторник США обвинили Россию в нарушении договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ). По информации Reuters, Москва отказалась разрешить инспекцию на своей территории. Посол России в США Анатолий Антонов сказал, что это «очередная порция необоснованных претензий»‎, Россия исполняет все положения договора, а все проблемы из-за США.

ДСНВ — ключевой документ по контролю над ядерными вооружениями, он вступил в силу в 2011 году. В рамках договора страны ограничили число ядерных боеголовок, которые можно развернуть, а также количество ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.

«Отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями», — заявил представитель Госдепартамента.

Посол России в США сказал, что это Запад инициировал оголтелую конфронтацию с Россией. А США просто «не терпелось предъявить нам очередную порцию необоснованных претензий в сфере контроля над вооружениями»‎. Россия, по его мнению безукоризненно соблюдает ДСНВ на протяжении всех лет и привержена договору.