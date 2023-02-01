В России может сократиться добыча нефти на 1 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство прогнозирует сокращение добычи нефти в России в 2023 году на 1 млн баррелей в сутки, передает ТАСС. На нефтяных рынках ожидается волатильность, считает директор агентства Фатих Бирол.

Сокращение произойдет уже в следующих кварталах. Помимо уровня нефтедобычи в России на рынок повлияет и восстановление экономики Китая. В 2022 году потребление нефти и газа в Китае снизилось впервые за 40 лет. В МАЭ при этом ожидают рост добычи нефти в США на 1 млн баррелей в сутки.

Сегодня в России вступил в силу указ о запрете продажи нефти в «недружественные страны»‎ и компаниям, которые ввели и поддерживают потолок цен на нефть, введенный США, ЕС и Австралией. При этом по указанию президента можно сделать исключения. Потолок цен на нефть ввели в прошлом году: указ о запрете продажи был введен как ответная мера.

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