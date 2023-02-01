Крупнейшую IT-компанию взломали: клиентам разослали антивоенные письма

В компании «Атол» заявили о взломе. Клиентам разослали антивоенные письма под заголовком «Россия — государство-террорист»‎.

«Коммерсант»‎ пишет, что ООО «Атол»‎ — крупнейший поставщик софта для ритейла и заведений общественного питания, а также для обслуживания онлайн-касс. Из базы организации «утекли»‎ 157,1 тыс. строк информации, в том числе с персональными данными клиентов, однако проблем с транзакциями не было.

Часть письма, которое получили клиенты, опубликовала ASTRA.

«Мы — IT Армия Украины. Ваши личные данные слиты в сеть! Это все из-за войны, которую развязал Путин от имени России. Сейчас из-за него вас ненавидит весь мир. Вы ничего не сделали, чтобы предотвратить этот ужас! Сотни тысяч мирных украинцев лишились дома, десятки тысяч были убиты путинскими военными преступниками. Сколько ваших родственником, друзей или знакомых пошло на войну против соседней страны и сколько вернулось целыми? В ваших силах все это остановить и стать на сторону добра. Будьте готовы показать, что вы не рабы старого кровавого диктатора и его режима!» — разослали взломщики.