Главные новости политики 31 января

На фронте
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Минобороны России сообщило об «освобождении» Благодатного в Донецкой области. Несколько дней назад об этом объявляла ЧВК «Вагнер». По сообщению министерства, в атаке участвовали «добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск».
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В Брянской области обстреляно село Ломаковка, пострадавших нет. Повреждены 17 домовладений, памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и здание магазина, сообщил губернатор Александр Богомаз. Было нарушено электроснабжение, но его восстановили.
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ВВС сообщила, что Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает Киев расследовать использование противопехотных мин в Изюме. Правозащитники считают, что их могли использовать украинские военные, из-за этого оружия пострадали около 50 мирных жителей, в том числе пятеро детей.
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Генпрокурор Игорь Краснов отчитался Владимиру Путину о том, что были незаконно мобилизованы больше 9 тыс. человек. Их вернули домой. Все это из-за проблем с воинским учетом, добавил прокурор.
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Президент США Джо Байден исключил поставку истребителей Украине. Деталей он не привел и коротко сказал «нет» на вопрос журналистов о возможной помощи.
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Институт изучения войны считает, что Россия готовится к наступлению в ближайшие месяцы.
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В это время родные мобилизованных из Приморского края пожаловались Путину на то, что их мужья страдают от вшей, плохо подготовлены, не отдыхают «на огневом рубеже». Как передает РБК, губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал разобраться и направить туда военную прокуратуру.
Репрессии
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В Благовещенске отправили на три года в колонию за повторную «дискредитацию» армии Владислава Никитенко. После начала боев в Украине он написал жалобы во все инстанции с требованиями привлечь Совбез России и Владимира Путина к ответственности за «развязывание агрессивной войны» и акты международного терроризма. Ни одной жалобы не зарегистрировали, он обжаловал каждый отказ в суде.
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За съемку поджога военкомата Владиславу Борисенко из Нижневартовска суд назначил 12 лет колонии строгого режима. Это дело впервые квалифицировали как «теракт».
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Брат бывшего министра транспорта Игоря Левитина подал в суд на сторонников Алексея Навального**. Ему не понравилось, что его включили в санкционный «список 6000 разжигателей войны». По его мнению, была опорочена его честь, достоинство и деловая репутация.
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Обвинение запросило девять лет колонии для Александра Невзорова* по обвинению в распространении «фейков» об армии. Невзоров находится не в России, в суде решили, что дело можно рассмотреть без него: обвиняемый «скрылся от следствия».
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Протоколы о «дискредитации армии» составили на рабочего авиационного завода в Нижнем Новгороде. На него донесли коллеги: им не понравилось, что он срывает листовки в поддержку «спецоперации». Читатели ASTRA, которая первой рассказала о его деле, собрали 30 тыс. рублей на оплату штрафа всего за час. Сам рабочий уверен, что его уволят.
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В Москве полиция проверяет двух человек на «дискредитацию армии» после участия в уличном опросе DW*. Они поддержали отправку вооружений Украине.
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В Рязанской области силовики составили такой же протокол на женщину, которая написала антивоенное послание на двери кабинки в туалете торгового центра. Нашли ее через два дня после «преступления», как — не уточняется.
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В Санкт-Петербурге ищут хакеров, которые вывели на экраны Эрмитажа информацию о событиях в Буче.
В России
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После рекордного падения численности заключенных в учреждениях ФСИН осенью 2022 года сокращение приостановилось. Всего с начала 2022 года число содержащихся в учреждениях ФСИН сократилось на 32 тыс. человек, осенью за два месяца из колоний убыло 23 тыс. человек. Осенью активно шла вербовка в ЧВК «Вагнер». Сколько заключенных было завербовано — из статистики неясно, деталей о том, кто и где содержится, ФСИН теперь не приводит. Разведка Британии писала, что на фронте около 50 тыс. осужденных.
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МВД сообщила, что в 2022 году оформили на 1,5 млн загранпаспортов больше, чем годом ранее. Всего было выдано около 5,4 млн документов.
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Россия заняла 137-ю строчку в рейтинге одобрения коррупции, составленном Transparency International. Это место страна делит с Парагваем и Мали. Кремль, добавили эксперты, активнее использовал коррупцию как инструмент влияния на демократические страны и достижения своих внешнеполитических целей.
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В России сократились клинические исследования инновационных препаратов. В 2022 году было выдано на 18,5% меньше таких разрешений. Причина — прекращение исследований иностранными компаниями. Российские производители нарастили испытания на 21%, но это не помогло. Кроме того, российские фармкомпании проводят исследования дженериков, а не инновационных препаратов. И если раньше при испытаниях онкобольные пациенты в России имели доступ к самой передовой терапии, то теперь этого нет. Врачи называют дженерики «позавчерашним днем».
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В Третьяковской галерее нашли «произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии»: теперь Минкульт требует от Третьяковки отчитаться «по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в Государственной Третьяковской галерее в соответствие с духовно-нравственными ценностями». Среди ценностей называют служение отечеству, права человека, семью, приоритет духовного над материальным, пишет The Moscow Times.
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Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов РФ. Каждый автомобиль можно будет осматривать на предмет наличия в нем взрывчатки, например. Но изменения касаются тех регионов, где установлен желтый уровень террористической опасности, пишет РИА «Новости». Это Белгородская и Курская области, Краснодарский край, Севастополь и несколько районов Крыма.
В мире
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Во Франции массовая забастовка против повышения пенсионного возраста до 64 лет. Как сообщает Euronews, профсоюзы ожидают около 1 млн участников. При этом решение в парламенте еще не принято, сейчас идет обсуждение законопроекта. Президент страны Эммануэль Макрон назвал реформу «необходимой».
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В Иране жестоко пытали участников протестов, приговоренных к смертной казни. Правозащитники задокументировали использование электрического тока, изнасилование, подвязывание вверх ногами, угрозы убийством, избиения. Под пытками как минимум у одного из трех мужчин, о которых сказано в докладе Amnesty International, выбили признательные показания. Смертный приговор сейчас обжалуется.
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Михаил Саакашвили попал в реанимацию. Ранее сообщалось, что к его отравлению тяжелыми металлами может быть причастна ФСБ России.
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Президент Хорватии Зоран Миланович сказал, что Крым больше никогда не будет украинским. В МИДе страны его слова назвали «неприемлемыми», но хорватов поблагодарили за поддержку. Против президента Хорватии выступил премьер-министр Андрей Пленкович — он открыто поддержал помощь Украине. Парламентарии же накануне не стали поддерживать миссию ЕС по помощи ВСУ.
*Александра Невзорова, DW Минюст России считает «иностранными агентами».
**Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом».