Главные новости политики 31 января

В это время родные мобилизованных из Приморского края пожаловались Путину на то, что их мужья страдают от вшей, плохо подготовлены, не отдыхают «на огневом рубеже». Как передает РБК, губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал разобраться и направить туда военную прокуратуру.

Президент США Джо Байден исключил поставку истребителей Украине. Деталей он не привел и коротко сказал «нет»‎ на вопрос журналистов о возможной помощи.

Генпрокурор Игорь Краснов отчитался Владимиру Путину о том, что были незаконно мобилизованы больше 9 тыс. человек. Их вернули домой. Все это из-за проблем с воинским учетом, добавил прокурор.

ВВС сообщила, что Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает Киев расследовать использование противопехотных мин в Изюме. Правозащитники считают, что их могли использовать украинские военные, из-за этого оружия пострадали около 50 мирных жителей, в том числе пятеро детей.

В Брянской области обстреляно село Ломаковка, пострадавших нет. Повреждены 17 домовладений, памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и здание магазина, сообщил губернатор Александр Богомаз. Было нарушено электроснабжение, но его восстановили.

Минобороны России сообщило об «освобождении»‎ Благодатного в Донецкой области. Несколько дней назад об этом объявляла ЧВК «Вагнер»‎. По сообщению министерства, в атаке участвовали «добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск».

В Благовещенске отправили на три года в колонию за повторную «дискредитацию»‎ армии Владислава Никитенко. После начала боев в Украине он написал жалобы во все инстанции с требованиями привлечь Совбез России и Владимира Путина к ответственности за «развязывание агрессивной войны»‎ и акты международного терроризма. Ни одной жалобы не зарегистрировали, он обжаловал каждый отказ в суде.

За съемку поджога военкомата Владиславу Борисенко из Нижневартовска суд назначил 12 лет колонии строгого режима. Это дело впервые квалифицировали как «теракт»‎.

Брат бывшего министра транспорта Игоря Левитина подал в суд на сторонников Алексея Навального**. Ему не понравилось, что его включили в санкционный «список 6000 разжигателей войны»‎. По его мнению, была опорочена его честь, достоинство и деловая репутация.

Обвинение запросило девять лет колонии для Александра Невзорова* по обвинению в распространении «фейков»‎ об армии. Невзоров находится не в России, в суде решили, что дело можно рассмотреть без него: обвиняемый «скрылся от следствия»‎.

Протоколы о «дискредитации армии»‎ составили на рабочего авиационного завода в Нижнем Новгороде. На него донесли коллеги: им не понравилось, что он срывает листовки в поддержку «спецоперации»‎. Читатели ASTRA, которая первой рассказала о его деле, собрали 30 тыс. рублей на оплату штрафа всего за час. Сам рабочий уверен, что его уволят.

В Москве полиция проверяет двух человек на «дискредитацию армии»‎ после участия в уличном опросе DW*. Они поддержали отправку вооружений Украине.

В Рязанской области силовики составили такой же протокол на женщину, которая написала антивоенное послание на двери кабинки в туалете торгового центра. Нашли ее через два дня после «преступления»‎, как — не уточняется.