МИД Украины раскритиковал слова президента Хорватии о Крыме

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало президента Хорватии Зорана Милановича за заявление о том, что Крым никогда не вернется под контроль Киева. Его слова назвали «неприемлемыми»‎.

Киев заявлял о том, что не откажется от планов вернуть Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

«Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Крым больше никогда не будет Украиной. Он также предостерег от противостояния России, у которой есть ядерное оружие. Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение государственности? Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части своей страны? Сомневаюсь. Напоминаю, что из-за внешней агрессии Хорватия может потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своей страны. Считаем неприемлемыми заявления президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины. Вместо этого мы высоко ценим и благодарим хорватское правительство и хорватский народ за их непоколебимую поддержку украинцев в борьбе с российской агрессией»‎, — написал спикер МИД Олег Николенко в Facebook*.

Комментарий о Крыме Миланович высказал во время обсуждения возражений Хорватии по поводу оказания помощи украинским военным, передает Reuters. Ранее законодатели отклонили предложение присоединиться к миссии ЕС в поддержку ВСУ. При этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, напротив, поддержал Киев.

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