«Медиазона»‎*: за 2022 год число заключенных в колониях сократилось на 32 тыс. человек

«Медиазона»‎* обратила внимание на статистику ФСИН о числе содержащихся в учреждениях заключенных. После рекордного падения осенью сокращение приостановилось. Всего с начала 2022 года число содержащихся в учреждениях ФСИН сократилось на 32 тыс. человек, осенью за два месяца из колоний убыло 23 тыс. человек.

Ранее ФСИН публиковала статистику каждый месяц. Теперь публикация состоялась впервые за два месяца. На запрос журналистов о рекордном уменьшении числа заключенных ФСИН не ответила.

По данным на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе содержалось 433 тыс. человек. Данных на 1 декабря не было.

Подробности о составе заключенных теперь также не стали публиковать. По сравнению с ноябрем общее число всех заключенных во всех типах учреждений сократилось на 6 тыс. человек, что соответствует многолетним значениям. Выделить из них только мужчин, освободившихся из колоний обычного и строгого режима, невозможно.

Евгений Пригожин и его наемники из ЧВК «Вагнер» вербовали заключенных с весны 2022 года. По оценкам британской разведки, на фронт отправились около 50 тыс. осужденных. CNN публиковала часть доклада украинской разведки о том, что на потери среди наемников не обращают внимания, практикуют казни своих же в случае сдачи в плен или попытке бежать.





*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.