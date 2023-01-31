На российском фармрынке снижается доля инновационных препаратов

Минздрав России выдал на 18,5% меньше разрешений на клинические исследования препаратов. Такое сокращение объясняется отказом иностранных фармкомпаний от исследований в России, несмотря на то что лекарства не попали под санкции. По данным «Коммерсанта»‎, это может привести к снижению на рынке доли инновационных препаратов.

Клинические исследования на 21% увеличили отечественные компании, но даже это не изменило общую картину. Иностранные производители по сравнению с 2021 годом снизили число клинических испытаний на 50%.

После начала боев в Украине исследования в России остановили Roche, GSK, Novartis, Pfizer. Российские компании при этом по большей части проводили испытаний дженериков — неоригинальных фармпрепаратов. В их сторону и будет все больше уходить ассортимент аптек.

Обеспокоены ситуацией врачи: исследования онкопрепаратов в России сейчас на недостаточном уровне. Ранее большинство испытаний проводили иностранные компании, что позволяло участвовавшим в них российским пациентам получать лечение эффективными инновационными препаратами задолго до их появления в клинической практике. Сейчас все это недоступно. Дженерики, которые захватывают российский рынок, врачи оценивают как «позавчерашний день»‎.