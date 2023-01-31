Михаила Саакашвили перевели в реанимацию

«Голос Америки»‎** сообщил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попал в реанимацию. Христо Грозев* 10 января предложил помощь Грузии в расследовании отравления политика тяжелыми металлами. К покушению, по его информации, может быть причастна ФСБ России.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы. В 2021 году его приговорили к шести годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью. Сторонники политика и он сам называют это дело политическим.

Из-за плохого состояния здоровья он находился в клинике в Тбилиси. Он несколько раз объявлял голодовку. Его адвокаты добивались перевозки Саакашвили на лечение за границу и отсрочки приговора.

Христо Грозев* 10 января в эфире «Дождя»‎** предложил помощь властям Грузии в расследовании отравления политика тяжелыми металлами. По его информации, это приоритетная версия ухудшения состояния здоровья политика. К этому может быть причастна ФСБ России. Саакашвили могли отравить в тюрьме в марте 2022 года.

*Христо Грозева российские власти объявили «нежелательным» в России‎ и «иностранным агентом»‎.

**«Голос Америки»‎ и «Дождь»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.