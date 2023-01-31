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#Новости

Суд в Благовещенске отправил в колонию за «дискредитацию армии»‎ Владислава Никитенко

31.01.2023

Ему назначили три года колонии

Владислава Никитенко в Благовещенске приговорили к трем годам колонии за повторную «дискредитацию армии»‎, пишет SOTA.

Помимо «дискредитации»‎ в его деле пять эпизодов оскорбления суда. По словам адвоката, прокуратура запрашивала наказание в три года и два месяца колонии . Никитенко просил назначить ему 11 месяцев, с учетом уже отбытого в СИЗО и под домашним арестом. 

После начала боев в Украине он написал обращение во все инстанции, требуя привлечь российское руководство, Совбез России и лично Владимира Путина за «развязывание агрессивной войны»‎, акты международного терроризма. Ни одно его заявление не зарегистрировали, он обжаловал каждое это решение. 

Никитенко также просил посольство Латвии обменять его или петербургскую художницу Саша Скочиленко на главреда «Спутника»‎ Марата Касема. 


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