Суд в Благовещенске отправил в колонию за «дискредитацию армии»‎ Владислава Никитенко

Владислава Никитенко в Благовещенске приговорили к трем годам колонии за повторную «дискредитацию армии», пишет SOTA.
Помимо «дискредитации» в его деле пять эпизодов оскорбления суда. По словам адвоката, прокуратура запрашивала наказание в три года и два месяца колонии . Никитенко просил назначить ему 11 месяцев, с учетом уже отбытого в СИЗО и под домашним арестом.
После начала боев в Украине он написал обращение во все инстанции, требуя привлечь российское руководство, Совбез России и лично Владимира Путина за «развязывание агрессивной войны», акты международного терроризма. Ни одно его заявление не зарегистрировали, он обжаловал каждое это решение.
Никитенко также просил посольство Латвии обменять его или петербургскую художницу Саша Скочиленко на главреда «Спутника» Марата Касема.