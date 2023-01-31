Суд в Благовещенске отправил в колонию за «дискредитацию армии»‎ Владислава Никитенко

Владислава Никитенко в Благовещенске приговорили к трем годам колонии за повторную «дискредитацию армии»‎, пишет SOTA.

Помимо «дискредитации»‎ в его деле пять эпизодов оскорбления суда. По словам адвоката, прокуратура запрашивала наказание в три года и два месяца колонии . Никитенко просил назначить ему 11 месяцев, с учетом уже отбытого в СИЗО и под домашним арестом.

После начала боев в Украине он написал обращение во все инстанции, требуя привлечь российское руководство, Совбез России и лично Владимира Путина за «развязывание агрессивной войны»‎, акты международного терроризма. Ни одно его заявление не зарегистрировали, он обжаловал каждое это решение.

Никитенко также просил посольство Латвии обменять его или петербургскую художницу Саша Скочиленко на главреда «Спутника»‎ Марата Касема.