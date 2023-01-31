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#Новости

В Санкт-Петербурге неизвестные показали в Эрмитаже информацию о событиях в Буче

31.01.2023

Хакеров, взломавших электронные табло, ищет полиция

«Фонтанка»‎ сообщила, что в Эрмитаже 29 января на электронных табло показали информацию о событиях в Буче. Что именно появилось на экране, не сообщается, хакеров ищут. 

Взлом сервера, вероятнее всего, был дистанционным. В тот же вечер сотрудники обратились в полицию. СК еще не квалифицировал дело. 

Минобороны считает, что в Буче не было убийств мирных жителей: за «фейки»‎ об этом осудили Илью Яшина* на 8,5 лет колонии. Информация о Буче стала также поводом для преследования журналиста Александра Невзорова*: ему обвинение просит девять лет колонии. 


*Илью Яшина и Александра Невзорова Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 



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